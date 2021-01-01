حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة إسكان مبارك بالغردقة .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملات مكبرة على العقارات المخالفة بحي شمال ثان الغردقة، وذلك لإزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، حيث قاد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس حى شمال وقسم الاشغال والتنظيم ومساعدى رئيس الحى، حملة إزالة فورية بمنطقة مبارك 11.12.13

وأسفرت الحمله عن إزلة 18 حاله فورية باجمالى 1100م التي شنها الحي عن إزالة جزء مباني أعلي الرصيف في حرم المنفعة العامة وذلك بمنطقة مبارك 11.12.13

من جانبه شدد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، على رؤساء الأحياء ومدير ادارة المتابعة الميدانية برئاسة المدينة بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأكد رئيس مدينة الغردقة بضرورة المتابعة وإزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية.



ازالة التعديات بمنطقة المباركات



حملة ازالة منطقة مبارك 11