حملات نظافة وإعادة تأهيل الأدوار العليا بالإسكان الاجتماعى فى بلطيم.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رفع مخلفات، ونظافة، وإزالة إشغالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإعادة تأهيل الأدوار العليا من الإسكان الإجتماعي ببلطيم .

وتابع العميد "هانى محمد عبد القوى" رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة اليومية بجميع مناطق المدينة المختلفة لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين، ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة بمنطقة الفنار، ومنطقة المعسكرات، ورفع تراكم الأتربة والرمال ،نتيجة الأجواء المناخية والطقس السيئ، وتم دفع سيارة لرفع وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة المختلفة، وتم رفع أكثر من 30 طن من القمامة والمخلفات.

ومن جانبه قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه تابع الأعمال الجارية لتأهيل كافة الأدوار العلوية، والتي وجه محافظ كفر الشيخ، بإعادة تأهيلها حسب المواصفات القياسية المتفق عليها للوحدات السكنية، وعدد تلك الوحدات 16 وحدة سكنية من بين الإسكان الاجتماعي، والتي تستهدف محدودي الدخل ،مساحة الوحدة السكنية 90 مترا مربعا تقريبا بنظام 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب وتم تنفيذها فى بمدينة بلطيم.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ سلم 80 وحدة سكنية للمستحقين، ورفض تسليم 16 وحدة سكنية، مشدداً على إعادة تأهيل الوحدات وتحويل المسئول للتحقيق.



إعادة تأهيل الأدوار العليا بالاسكان الاجتماعي



جانب من اعادة التأهيل بالادوار العليا بالاسكان الاجتماعي



جانب من الادوار العليا الجاري اعادة تأهيلها