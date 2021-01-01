حبس 5 أشخاص 4 أيام اختطفوا طالبا جامعيا وطلبوا فدية مليون جنيه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصدرت النيابة العامة بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج قرارها بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب اتهامهم باختطاف طالب جامعى يقيم بدائرة القسم وطلب فديه مالية من أهله قدرت بمليون جنيه.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بورد بلاغ إلى وحدة مباحث قسم شرطة طهطا يفيد بإختطاف طالب جامعى وتلقى أهليته إتصالا هاتفيا يفيد ذلك وطلب فديه مقابل إطلاق صراحه.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغًا باختطاف طالب، وتلقى أسرته اتصالًا هاتفيًا لمساومتهم على مبلغ مالى لإعادته، فتشكل فريق بحث بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

وتوصلت جهود رجال المباحث بقيادة عقيد نور عمر رئيس فرع المباحث إلى أن الجناة اختطفوا الطالب من مدينة طهطا داخل سيارة، فتم تتبع سيرها بواسطة كاميرات المراقبة، فضلًا عن تتبع هاتف الشخص الذى ساوم الأسرة، ونجح رجال المباحث بقيادة المقدم شريف البيار وكيل فرع المباحث والمقدم أيمن عبد السميع مفتش مباحث قسم ومركز طهطا، فى تحديد مكان تواجد المتهمين بمركز جهينة القريب من مسقط رأس المجنى عليه.

وداهم رجال المباحث بقيادة الرائد أحمد العزازى رئيس مباحث قسم طهطا ومعاونيه الرائد عمرو المدنى والنقيب محمد مشهور والملازم أول أحمد عطيفى والملازم أول عبد الله مطاوع، مكان احتجاز المجنى عليه، ونجحوا فى تحريره واعادته سالمًا لأسرته، وضبط المتهمين الستة الذين نفذوا الجريمة، وقدمت أسرة الطالب المختطف الشكر لوزارة الداخلية ورجال مباحث طهطا على سرعة التحرك وإعادة ابنهم خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث.