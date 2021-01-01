جنازة موظف وحماته ماتوا حزنا على ابنته فى يوم واحد بالشرقية.. فيديو لايف

شيع أهالى قرية قرية النخاس التابعة لمحافظة الشرقية، جثمان رجل وحماته الذين توفوا عقب وفاة ابنة الأول، وذلك خلال 9 ساعات فقط.
وفى واقعة تعد الأولى من نوعها، توفي ثلاثة أشخاص من منزل واحد بالشرقية واحدا تلو الآخر في أقل من 9 ساعات، حيث توفيت جدة بعد ساعات من وفاة زوج ابنتها الذي توفي بالسكته القلبية أثناء صلاة الجنازة على ابنته.
وقال خالد العطار أحد أهالي القرية لـ"اليوم السابع"، إن السيدة رباب صبري الحديدي 33 عاما، تعرضت لأزمة صحية مفاجئة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث كانت تعاني من مرض السكر في مرحلة متأخرة، وتتعرض لنوبات غيبوبة كل فترة.
وأضاف أن أسرتها ظلت لساعات تستغيث بالأطباء، ولم يلب الاستغاثة سوى طبيب كبير في السن، وعندما وقع الكشف عليها تبين وفاتها.
وأكد أنه أثناء مراسم تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة الجمعة اليوم، سقط والدها صبري الحديدي بالمعاش مغشيا عليه، وأثناء تلقيه الإسعافات الأولية والكشف عليه تبين وفاته.
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