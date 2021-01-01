جامعة بنى سويف تعلن حصاد عام 2020.. إنفو جراف

بنى سويف هانى فتحى

أصدر المركز الإعلامى لجامعة بنى سويف حصاد عام 2020 بالإنفوجراف، فى إطار سلسلة الإنجازات التى تم تحقيقها خلال ذلك العام فى كافة المجالات داخليا وخارجيا رغم وجود العديد من التحديات وأبرزها جائحة كورونا.

حققت جامعة بنى سويف خلال عام 2020، تقدمًا غير مسبوق فى التصنيفات الدولية، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية فى العديد من التصنيفات، واستطاعت أن تحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، وجاءت ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات مئوية فى العديد من التصنيفات الدولية، ومن أهم مظاهر هذا التقدم حصولها على المركز الاول على مستوى الجامعات فى مؤشرات أداء البوابات الإلكترونية، والمركز الأول فى العلوم الفيزيائية والهندسية محليا والمرتبة 301-400 عالميا فى تصنيف التايمز ، وزيادة النشر الدولى بالجامعة بنسبة 22%.

وصرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بأن الجامعة تجدد نفسها الآن وتتقدم بقوة فى التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية المرموقة مشيرا إلى احتلال الجامعة للمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف the-impact ranking والمرتبة 301-400 عالميا ، بالاضافة الى تقدمها 111 مركزا بمعدل تحسن 4.48% لتصنيف ويبومتركس ، ولاول مرة فى قطاع الصيدلانيات والسموم عالميا وفقا لتصنيف ال us news، وكذلك حصول مركز التعلم المدمج بالجامعة على شهادة الأيزو وغيرها من الإنجازات.

كما نجحت جامعة بنى سويف بتوجيه مبكر من رئيسها الدكتور منصور حسن، فى وضع خطة استباقية شاملة مكنتها من إدارة أزمة تفشى فيروس كورونا بدرجة رفيعة من الكفاءة ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع المستويات، شملت العملية التعليمية والمستشفيات الجامعية، وقطاع المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المتنوعة المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار تعاونها مع جميع مؤسسات الدولة لمواجهة كوفيد 19، وفى هذا الصدد تم اتخاذ العديد من الآليات منها تصنيع وتشغيل أول بوابة تعقيم ووحدة غسيل يدوى إلكتروني، تفعيل "بصمة الوجه"، افتتاح وحدة الغسيل الكلوى لمرضى كورونا، تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات وغيرها.

وأضاف منصور، أن جائحة كورونا لم تنجح فى تعطيل مسيرة جامعة بنى سويف نحو جامعات الجيل الثالث الذكية، بل استثمرت الجامعة تحدى "كوفيد19" فى تحفيز أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة التى وضعها رئيس الجامعة وفريق العمل معه وأصبح عام 2020 شاهدا على نجاح الجامعة فى رقمنة العملية التعليمية.

وأشار منصور، إلى أن الجامعة تحرص على القيام بدورها فى المشاركة المجتمعية على كافة المستويات للحد من المخاطر والتحديات التى تواجهها، وذلك من خلال تمكين المجتمع لفهم الإجراءات الوقائية وتعزيز تبنى السلوكيات الصحية الإيجابية التى تحد من تفشى المرض والعدوى، وتوفير المحتوى الذى يسهم فى زيادة المعرفة والإثراء العلمى عن فيروس كورونا المستجد، ويعزز الالتزام بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية والاحتواء لمرض كوفيد 19 مما يمكن المجتمع من زيادة التحكم فى انتشار العدوى.

وشدد رئيس الجامعة، على سعى جامعة بنى سويف لتقديم محتويات متعددة تقدم رسائل ومعلومات توعوية مبنية على أسس علمية، تسهم فى زيادة المعرفة والثراء العلمى عن فيروس كورونا المستجد، وتعزز الالتزام بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية، واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالميًا، وبالتالى تحسين وتعزيز الصحة، مشيرًا إلى قيام الجامعة بتبنى عدة إجراءات واحتياطات لضمان عدم انتشار المرض.

واستعرض الدكتور منصور حسن، جهود جامعة بنى سويف فى مجال البحث العلمى خلال عام 2020 والتى تتمثل فى فوزها بعدد من المشاريع البحثية فى العديد من المجالات بالاضافة إلى زيادة النشر الدولى بها بنسبة 22 % مقارنة بالعام الماضى ،وانشاء مستودع رقمى لاحتواء الإنتاج الفكرى للباحثين، وبيت لحيوانات التجارب ومجلس علمى بحثى من أبناء الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة ،وكذلك تدشين المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيرى على بنك المعرفة المصرى وربط البحث العلمى بالصناعة وغيرها من الإنجازات.

وأكد منصور، أن الجامعة كيان واحد ولها هدف واحد، وهو النهوض بالجامعة بشكل عام والكليات بشكل خاص والسعى لإيجاد حالة من الاستقرار الدائم داخل أرجاء الجامعة، وهو ما نجحت الجامعة فى تحقيقه بشكل كبير.

وتابع رئيس الجامعة، أن استراتيجية الجامعة للتحول الرقمى تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسى لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، والتحول تدريجيًا من مرحلة الرقمنة ثم الميكنة للوصول إلى تحول رقمى حقيقى يظهر أثره بشكل مباشر على تطوير جميع ما تقوم به الجامعة من خدمات وإجراءات.

وأشار إلى بناء الجامعة لاستراتيجية فعالة للتحول الرقمي، تقوم على عملية تطوير مؤسسى للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمى حقيقى ومستدام، مضيفاً ان الجامعة شهدت عملية تحول كبرى فى تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير بوابات الخدمات الإليكترونية، وميكنة المكتبات وتطبيقاتها، ونظم المعلومات الإدارية.

ويهدف التحول الرقمى إلى التوظيف الفعال للتقنيات الرقمية الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى أداء الجامعة والارتقاء بالخدمات التى تقدمها للقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وصرح الدكتور منصور حسن، بأن عام 2020 شهد العديد من الإنجازات على كافة القطاعات داخل الجامعة وأن الجامعة حرصت خلال ذلك العام على تسخير كافة إمكانياتها لخدمة أبنائها الطلاب وخدمة المجتمع السويفى والامكانيات الطبية من أجل مواجهة الفيروس المستجد.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكافة كليات الجامعة المختلفة على ما بذلوه من جهد خلال تلك العام لتنفيذ خطة الجامعة بما عاد بالنفع على أبناءنا الطلاب وحصد الجامعة للعديد من المراكز المتقدمة فى كافة التصنيفات الدولية والمحلية.















































































