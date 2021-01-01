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بالتعاون مع اليونسكو..

جامعة الإسكندرية تشارك فى مشروع "under water heritage" للبحث عن الأثار الغارقة

الجمعة، 01 يناير 2021 10:23 ص
جامعة الإسكندرية تشارك فى مشروع "under water heritage" للبحث عن الأثار الغارقة صورة أرشيفية _ الأثار الغارقة بالإسكندرية
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة ستشارك من خلال مركز الأثار البحرية والتراث الثقافي الغارق، برئاسة الدكتور عماد خليل، في مشروع خاص بالتراث الثقافي الغارق " Under water heritage" للميناء الشرقي بالإسكندرية والذي يحتوي على كنوز وأثار تعود لألاف السنين وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو وبعض الشركاء الأوروبين لدعم هذا  المشروع الثقافي والأثري الهام.

وأكد قنصوة، وفق بيان اليوم الجمعة، أن هذا المشروع سيعد نقلة نوعية للسياحة بمدينة الإسكندرية، وسيعيد إكتشاف الواجهة السياحية للمدينة مرة أخري، لافتاً أن جامعة الإسكندرية لها دور كبير والكثير من الإسهامات في حماية مواقع التراث المغمور بالمياة في الإسكندرية من خلال إمتلاكها نخبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين في هذا المجال.

 

 


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