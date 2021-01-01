جائحة كورونا تلقي بظلالها على احتفالات العام الجديد في اليابان

رويترز

على الرغم من أن عطلة رأس السنة هي أهم العطلات في اليابان، لكن احتفالات العام الحالي‭ ‬جرت على نطاق محدود بعد الزيادة القياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ودعوات الحكومة للسكان من أجل البقاء في المنازل.

وناشد الإمبراطور ناروهيتو الشعب بالتعاون لاجتياز أزمة الجائحة في تسجيل مصور لكلمته بمناسبة العام الجديد أذيع اليوم الجمعة.

وقال في كلمته "أتمنى من كل قلبي أن يجتاز الجميع هذا الوقت الصعب بمؤازرة ومساعدة بعضهم بعضا". وتم بث الكلمة بدلا من الظهور العلني المعتاد للعائلة الإمبراطورية خلال عطلة العام الجديد والذي ألغي هذاالعام بسبب الجائحة.

وأصدر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بيانا مكتوبا تعهد فيه "بحماية أرواح الناس" والعمل على اتخاذ "إجراءات لمكافحة الفيروس وتحقيق التعافي الاقتصادي".

وسجلت اليابان نحو 235700 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة توفي منها 3480.

تشمل احتفالات اليابان بالعام الجديد قضاء الوقت بصحبة العائلة والصلاة في المعابد حيث يتوافد الناس لتمني الحظ الطيب في العام الجديد.

لكن الأجواء كانت أهدأ من المعتاد في ضريح ميجي جينجو في وسط طوكيو حيث اصطف الزوار الذين وضعوا الكمامات على بعد مسافة من بعضهم بعضا التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.