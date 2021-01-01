تنفيذ مشروع المطبعة الجديدة فى أسيوط وسط إجراءات الوقاية من كورونا.. صور

أسيوط _ هيثم البدرى

تفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، مشروع المطبعة الجديدة لمتابعة سير العمل والتأكيد على تنفيذ الأعمال المكلفة والإرتقاء بمستوى الأداء داخل المشروع والإطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشدداً على اتباع التعليمات والقرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين في هذه القطاعات.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفق بيان اليوم الجمعة، أهمية تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة، خاصة المشروعات التابعة للمحافظة ووضع حلول جذرية لها مع ضرورة المتابعة الدورية للأعمال التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة في تقديم خدمات للمواطنين، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بمراجعة إجراءات الأمان ومعايير السلامة والصحة المهنية المتبعة والتأكد من كفاءة التشغيل مع مراعاة اتباع واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معها على مدار 24 ساعة.



حديث جانبى بين السكرتير المساعد والموظفين



سكرتير مساعد أسيوط خلال حديثه مع موظفى مشروع المطبعة



سكرتير مساعد أسيوط يتابع اعمال مشروع المطبعة



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع المطبعة



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع المطبعة



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع المطبعة من الخارج



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع المطبعة من الداخل