تعيين الدكتور فؤاد هراس عضواً بمجلس جامعة طنطا

الغربية _ مصطفى عادل

أصدر مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى، قراراً بتعيين الدكتور فؤاد خليفة هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق عضواً بمجلس الجامعة.

وحصل الدكتور فؤاد هراس، على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1968، ودبلوم امراض الباطنة العامة من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا - عام 1971، ثم درجة الدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا - عام 1976.

وتدرج فى الوظائف العلمية معيدا في عام 1972، ومدرسًا مساعدا فى 1972، ومدرسا في عام 1977، واستاذ مساعد في عام 1981، ثم استاذا في 1987، وأستاذ متفرغ فى عام 2006.

كما شغل الغديد من المناصب الإدارية بجامعة طنطا ، حيث تولى الإشراف علي المستشفيات الجامعية، ونائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ليتولى بعدها رئاسة جامعة طنطا فى الفترة من 2000/8/1 حتى 2006/7/31 .