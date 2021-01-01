تعافى وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى العديسات بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، تعافى وخروج 3 حالات كورونا ، بعد تلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة.

ووجه المتعافون الشكر خلال خروجهم من المستشفى الشكر الى أعضاء فريق الطبى ، فيما ناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وإرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60% .