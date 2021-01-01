تطهير وتعقيم المنشأت الخدمية لمواجهة فيروس كورونا فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والايتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات "الصحة - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الاجتماعي"، وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ووجه المحافظ مديرى المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم.

وفى هذا الإطار قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، حيث شملت أعمال التطهير رش المبانى من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقى الخدمة.

وقامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بإجراء أعمال الرش والتطهير لمبنى الإدارات الزراعية بالزقازيق والحسينية والقنايات وكذلك حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، حيث شملت أعمال الرش والتطهير المبانى من الداخل والخارج والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المبانى بفرع الشركة بمركز ومدينة بلبيس بإستخدام المواد المطهرة وذلك تنفيذاً لخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.