تشاد تغلق العاصمة للمرة الأولى بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

رويترز

فرضت تشاد إغلاقا على عاصمتها نجامينا للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، وأعلنت حظر التجول من غروب الشمس حتى الفجر بسبب زيادة حالات الإصابة حسبما أفاد مرسوم وقعه الرئيس إدريس ديبي ونشر اليوم الجمعة.

وسجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 2113 إصابة بالفيروس منذ مارس، و104 وفيات وهو عدد أقل نسبيا مقارنة بالدول الأخرى بالمنطقة.

ووفقا لبيانات رويترز، انخفضت الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من عشر إصابات في أوائل ديسمبر، لكن بيانات وزارة الصحة أظهرت ارتفاع الحالات إلى أكثر من عشرة في الأيام القليلة الماضية معظمها في العاصمة. وسجلت البلاد 36 إصابة اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات رويترز تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في تشاد وأنها تسجل 19 حالة جديدة في المتوسط كل يوم في الموجة الجديدة من العدوى بالمنطقة. وهذا يمثل 68 في المئة من الذروة التي بلغت أعلى متوسط يومي لها في العاشر من مايو أيار.

وجاء في المرسوم الرئاسي أن العزل العام الذي يبدأ في أول يوم من العام الجديد سيستمر لمدة أسبوع مع إمكانية تمديده. وسيتم إغلاق حدود المدينة وكذلك المجال الجوي لتشاد باستثناء رحلات الشحن.

كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة والحانات والمطاعم والخدمات العامة غير الأساسية. وستحظر التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.

وأظهرت بيانات رويترز أن أفريقيا سجلت 2.7 مليون إصابة بفيروس كورونا و64 ألف حالة وفاة حتى يوم الخميس.