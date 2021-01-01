اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 07:08 م
خالد صلاح
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تسجيل 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا مع بدء حظر تجول لـ4 أيام

الجمعة، 01 يناير 2021 07:07 م
تسجيل 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا مع بدء حظر تجول لـ4 أيام اجراءات مكافحة فيروس كورونا
إسطنبول (رويترز)

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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت 212وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالى الوفيات إلى 21093 فيما بدأ حظر تجول لأربعة أيام لكبح الجائحة.

 

وارتفع عدد الإصابات بعد تسجيل 12203 إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها مما رفع الإجمالى منذ بدء الجائحة إلى مليونين و220855.

 

وإجراءات العزل العام المفروضة حاليا سترفع فى الخامسة من صباح الرابع من يناير بالتوقيت المحلي. وفرضت أنقرة عزلا عاما كاملا فى عطلات نهاية الأسبوع.

 

 


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