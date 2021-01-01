ترامب يتغيب عن احتفالات عائلته بالكريسماس لأول مرة منذ دخول البيت الأبيض.. صور

كتب إيهاب محمد

تجمع أفراد وأصدقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بلا أقنعة طبية في منزله في Mar-a-Lago لحضور حفل عشية رأس السنة الجديدة، حيث اضطر برفقة زوجته ميلانا إلى التخلى عن الاحتفالات لمناقشة مشروع قانون الإغاثة الذي طال انتظاره في واشنطن، لكنهما استضافا مئات الضيوف في منتجع بالم بيتش، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

احتفال ليلة رأس السنة الجديدة هو تقليد سنوي يتبعه ترامب منذ دخوله للبيت الأبيض، وتعد تلك المرة الأولى التي يتغيب فيها عن الاحتفال مع عائلته.

وشوهد أعضاء آخرون من أسرة ترامب وهم يرتدون ملابس رائعة أثناء تجمعهم في قاعة الرقص الفخمة للاحتفال بالعام الجديد، في وقت سابق، شارك الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب جونيور، الذي بلغ 43 عامًا اليوم، وصديقته كيمبرلي جيلفويل، رسالة بالفيديو تتمنى للجميع عامًا جديدًا سعيدًا من المكان.

قال جونيور:"من الواضح أن عام 2020 كان قليلاً من الجنون، لا أعتقد أن أي شخص سيكون منزعجًا من الانتقال من هذا، أردنا فقط أن نتمنى لكم سنة جديدة رائعة يا رفاق".

كما شارك إريك، نجل ترامب الأصغر، 36 عامًا، صورة بجانب زوجته لارا في الحفل، حيث ارتدت لارا فستان سهرة أخضر لامع بينما كان يرتدي بدلة سهرة سوداء وربطة عنق بيضاء.

ظهر مقطع فيديو من الحدث يوثق العشرات من الضيوف بلا أقنعة يجلسون حول الطاولات ويشربون النبيذ ويستمتعون بالترفيه.

وفقا لـصحيفة "ديلى ميل"، حضر الحفل ما لا يقل عن 500 شخص، يمكن أن تستوعب القاعة الرئيسية 700 شخص وهناك قاعات رقص أصغر متاحة لإضافتها إلى حجم الحشد.

كما حضرت إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر وأطفالهما، كان إريك ترامب ولارا ترامب حاضرين أيضًا وكذلك تيفاني ترامب وصديقها مايكل بولس.