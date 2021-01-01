اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يناير 2021 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب بعد عودته للبيت الأبيض: ينبغى أن تتذكرونا لما أنجزناه

الجمعة، 01 يناير 2021 01:00 ص
ترامب بعد عودته للبيت الأبيض: ينبغى أن تتذكرونا لما أنجزناه دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مبكرا من منتجعه بولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن، بعد أن كان من المقرر حضوره حفل ليلة رأس السنة فى منتجعه مار آلاجو هناك، بحسب "روسيا اليوم" .

 

ونشر البيت الأبيض رسالة تهنئة بالعام الجديد من ترامب أشاد فيها بإنجازات إدارته التى شملت مواجهة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة أنتجت لقاحا للوقاية من فيروس كورونا فى وقت قياسى وأنه أصاب فى توقعه طرح اللقاح قبل نهاية العام.

 

وتجاهل ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض أسئلة الصحفيين بشأن إيران وما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب بايدن فى 20 يناير.

 

ولم يقدم البيت الأبيض سببا لعودة ترامب المبكرة إلى واشنطن لكنها تتزامن مع معركته مع الكونغرس لاستخدامه حق النقض (الفيتو) لحجب مشروع قانون سياسات الدفاع ومطلبه المتعلق بزيادة قيمة شيكات التحفيز فى مواجهة تبعات جائحة كورونا إضافة إلى تصاعد التوتر مع إيران.

 

ولا يزال الرئيس الجمهورى يرفض الإقرار بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطى جو بايدن ويسعى بلا طائل لإلغاء نتيجة الانتخابات.

 


الانتخابات الامريكية

انتخابات الرئاسة الامريكية

جو بايدن

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

انتخابات أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد أن قطع إجازته فى فلوريدا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 08:57 م

ميلانيا ترامب تودع 2020: سنتذكر أحبائنا الذين فقدناهم

الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:49 م

إيفانكا ترامب تستعد لاستقبال العام الجديد: أشعر بالامتنان للأسرة والحب

الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:05 م

رؤساء وزعماء أصابهم كورونا في 2020.. رئيس وزراء بريطانيا أصيب مع بداية الجائحة في لندن.. ميركل تعزل نفسها بعد مصافحة طبيب مصاب.. ترامب وميلانيا أشهر ثنائي تعرض للعدوى.. وماكرون آخر المنضمين لقائمة كوفيد 19

الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة