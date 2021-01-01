تحرير 228 محضر تموينى و إعدام لحوم منتهية الصلاحية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بمراكز تلا والشهداء والباجور ومنوف خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري.

وأسفرت الحملة، عن تحرير محضرين جنح أمن دولة بمركز منوف والتحفظ على ما يقرب من 64 كجم لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة، كما تم إعدام 178 كجم عبارة عن لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة ولحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية ، كما تم إعدام بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى ذات السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشن حملات تموينية مكبرة خلال يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 228 محضر تموينى تنوع ما بين 91 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 137 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأعلى من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الامنية بإستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون على الجميع و عدم التهاون مع المخالفين .