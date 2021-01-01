تبطين الترع ضمن المرحلة الأولى لترشيد وتقليل فاقد المياه فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار تبطين الترع التي تشهدها المحافظة كتأهيل ترعة السيد البلاصي بالحدادي بطول 2600 م من طريق دمرو، بمركز سيدي سالم حتى مصرف نمرة 8، وأعمال تبطين ترعة الحلافي بمركز ومدينة الرياض، وذلك يأتي في إطار الحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذاً لتكليفات الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، مضيفا أنه جاري العمل لتبطين 5 ترع بتكلفة اجمالية 47.900 مليون جنيه، وتأهيل 4 ترع بتكلفة إجمالية 33 مليون حنية، وجاري طرح وترسية 23 عملية تأهيل الترع بدائرة المحافظة بتكلفة اجمالية 275.5 مليون جنيه.



استمرار العمل في تبطين الترع بكفر الشيخ



استمرتار اعمال تبطين الترع بكفر الشيخ



اعمال لتبطين الترع بكفر الشيخ



تبطين الترع بمركز الرياض



تبطين الترع بمركز سيدي سالم



جانب من الاعمال الجارية في تبطين الترع بكفر الشيخ



جهود كبيرة لتنفيذ مشروع تبطين الترع بكفر الشيخ