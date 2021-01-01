اليوم السابع
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تاكسى الخير فى الإسكندرية.. "أشرف" ينقل المرضى للمستشفيات مجانا.. فيديو

الجمعة، 01 يناير 2021 05:34 م
تاكسى الخير فى الإسكندرية.. "أشرف" ينقل المرضى للمستشفيات مجانا.. فيديو تاكسى الخير فى الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يقدم "اليوم السابع" فيديو من محافظة الإسكندرية، من مبادرة سائق تاكسى بالمحافظة، لتوصيل المرضى مهما كان مستواهم المادي مجانا إلى المستشفيات.

وقال "أشرف" سائق تاكسى، إن مبادرته تأتى من قبيل المشاركة المجتمعية فى خدمة الأسر، مشددا على أن الدعوات التى يحصل عليها من المرضى الذين يعمل على إيصالهم من منازلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج ومن ثم العودة بهم مرة أخرى إلى منازلهم هو المقابل المناسب له، وتابع: "الحمد الله على الدعوات اللى بخدها".

وبدأ "أشرف" صاحب الفكرة في توسيع فكرته من خلال وضع لافتة داخل سيارته، بالإضافة للترويج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا، "بشرى سارة لأهالي الإسكندرية.. توصيل المرضى لجميع المستشفيات مجانا".

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