بريطانيا تسجل 53,892 إصابة و613 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب أحمد عبد الرحمن

سجلت بريطانيا 53,892 إصابة و 613 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت بريطانيا أعلنت أمس تسجيل رقما قياسيا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد عند 55,892 وتسجيل 964 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وفى وقت سابق وجدت دراسة لهيئة الصحة العامة البريطانية أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى تجتاح لندن وجنوب شرق البلاد أكثرعدوى بنسبة 54 % من الأنواع الأخرى، ولكن يُعتقد أن المتغير الجديد للفيروس ليس أكثر خطورة أوأكثر فتكًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل ابلريطانية"، فإنه تم الكشف عن أن الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا هم أكثرعرضة بنسبة 54٪ لإصابة الآخرين بالمرض، ويُعتقد أن البديل الجديد هو الدافع وراء زيادة انتشار الفيروس في لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا على الرغم من انتشاره أيضًا في كمبريا.