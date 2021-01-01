بريطانيا تتعهد بتوفير 47 مليون إسترليني مساعدات إضافية طارئة لـ11 دولة

كتبت: نهال أبو السعود

تعهدت الحكومة البريطانية بتقديم مساعدات طارئة إضافية بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني عام 2021، حيث أصبح من الواضح أن العام المقبل سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل الغذاء.

وفقا لصحيفة الجارديان قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، إنها ستقدم المزيد من المساعدات للغذاء والمياه والنظافة والمأوى في 11 دولة ، بما في ذلك 8 ملايين جنيه إسترليني لمنطقة الساحل بأفريقيا ، حيث حذرت الأمم المتحدة من جوع كارثي.

قال وزير الخارجية دومينيك راب: "ستعني هذه المساعدة البريطانية الطارئة الإضافية أن بإمكان الناس إطعام عائلاتهم ومنع هذه الأزمات من التصاعد إلى مجاعة واسعة النطاق نأمل أن نرى مانحين آخرين يتقدمون على عاتقهم ببعض التمويل الإضافي لمنع تفاقم هذه الأزمات العالمية".

وقالت الحكومة إن 8 ملايين جنيه إسترليني أخرى ستخصص لدعم السوريين، وسيتم إنفاق غالبية المساعدات المتبقية من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الذي اضطر إلى تقليص المساعدات الغذائية بسبب النقص الهائل في التمويل.

وقال برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي إن الحصص الغذائية الأساسية التي يتم توزيعها على اللاجئين في أوغندا سيتم تخفيضها مرة أخرى ، للمرة الثانية خلال عام. ستحتاج إلى 95.8 مليون دولار لتوفير حصص غذائية كاملة للأشهر الستة المقبلة.

سلطت المراجعة السنوية للأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية الضوء على زيادة انعدام الأمن الغذائي في بلدان آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وتوقعت اليونيسف أن يعاني 10 ملايين شخص من سوء التغذية الحاد في عام 2021.

وفقًا للتقرير ، ارتفعت تكاليف الغذاء بأكثر من 10٪ في بعض البلدان حيث تسبب جائحة كوفيد -19 في تعطيل سلاسل التوريد والنشاط الزراعي، وتوقع برنامج الأغذية العالمي في يونيو أن يرتفع انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي ينشط فيها بنسبة 80٪ نتيجة للوباء ، مما يؤثر على 270 مليون شخص.