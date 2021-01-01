بايدن يكرم ضحايا فيروس كورونا بـ"حفل تأبين" فى ليلة التنصيب

كتبت: نهال أبو السعود

يخطط جو بايدن لقيادة حفل تأبين فريد من نوعه على مستوى البلاد عشية تنصيبه لتكريم ضحايا فيروس كورونا الذين بلغ عددهم أكثر من 340 ألف وفاة، وفقا لصحيفة لوس انجلوس تايمز.

أعلنت لجنة التنصيب الرئاسي أنها ستستضيف حفل حول بركة لينكولن التذكارية على طول المول الوطني في واشنطن ، قبل يوم من مراسم أداء بايدن اليمين في مبنى الكابيتول الأمريكي.

تمت دعوة المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الحفل من خلال إضاءة المباني ودق أجراس الكنائس في نفس اللحظة ، بعد وقت قصير من غروب الشمس على الساحل الشرقي في 19 يناير ، قال بيلي توبار ، مدير الاتصالات في لجنة التنصيب ، "إن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس يمثل بداية رحلة وطنية جديدة"، وأضاف: "ومع ذلك ، في خضم الوباء - عندما يشعر الكثير من الأمريكيين بالحزن على فقدان الأسرة والأصدقاء والجيران - من المهم أن نكرم أولئك الذين ماتوا ، فكر في ما كان من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ الأمة ، وتجديد التزامنا بالعمل معًا لإنهاء الوباء وإعادة بناء أمتنا ".

ووفقا للتقرير، أعاد الفيروس بالفعل تشكيل خطط تنصيب بايدن بشكل كبير حيث سيحضر عدد أقل بكثير من الضيوف مراسم أداء اليمين على درجات مبنى الكابيتول ، بينما تنتقل معظم الاحتفالات الافتتاحية عبر الإنترنت، وقالت اللجنة إنها "تحث الجمهور على الامتناع عن أي سفر والمشاركة في الأنشطة من المنزل".

جعل بايدن جائحة الفيروس التاجي القضية المركزية في حملته الرئاسية لعام 2020 ، مما أدى إلى تناقض حاد مع دونالد ترامب من خلال ارتداء قناع في الأماكن العامة، والآن يستعد لتولي المنصب مع تفاقم أزمة الصحة العامة. يوجد في الولايات المتحدة ما يقرب من 20 مليون حالة مؤكدة ، وأكثر من 342 ألف حالة وفاة ، وهي الأعلى في العالم.