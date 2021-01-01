بايدن: عشنا عام من الألم والخسارة والتحديات لن تختفى فى يوم وليلة

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، أن التحديات التى يعيشها المجتمع الامريكى لن تنتهى فى يوم وليلة خاصة وأن الازمة استمرت عام كامل، وستنتهى من خلال التعاون واعادة البناء،

وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا، "لن تختفي التحديات التى نواجها كأمة بين عشية وضحاها، ولكن بينما نتطلع إلى بداية عام جديد، فإننى مليء بأمل جديد حول احتمالات الأيام الأفضل القادمة".



جو بايدن على تويتر

ووجه جو بايدن، رسالة إلى الامريكيين مع بداية عام جديد، قائلا، "بعد عام من الألم والخسارة، دعونا نتحد ونشفى ونعيد البناء فى عام 2021".

ويخطط جو بايدن لقيادة حفل تأبين فريد من نوعه على مستوى البلاد عشية تنصيبه لتكريم ضحايا فيروس كورونا الذين بلغ عددهم أكثر من 340 ألف وفاة، وفقا لصحيفة لوس انجلوس تايمز ، قبل يوم من مراسم أداء بايدن اليمين في مبنى الكابيتول الأمريكي ، وبحسب الترتيبات سيحضر عدد أقل بكثير من الضيوف مراسم أداء اليمين على درجات مبنى الكابيتول ، بينما تنتقل معظم الاحتفالات الافتتاحية عبر الإنترنت، وقالت اللجنة إنها "تحث الجمهور على الامتناع عن أي سفر والمشاركة في الأنشطة من المنزل".