انهيار جزئى بحائطين بمنزلين بأخميم والبلينا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد مركزى أخميم والبلينا بمحافظة سوهاج، انهيار جزئى بمنزلين دون حدوث إصابات بشرية وتم فرض كردون امنى بالمنطقتين، وتم إخطار الوحدتين المحليتين بمركزى أخميم والبلينا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادثين.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين بحدوث إنهارين منفصلين جزئيين بمنزلين بدائرة مركزى البلينا واخميم وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لمكان الحادثين.

وبالفحص تبين أن البلاغ الأول جاء بمركز شرطة أخميم بحدوث إنهيار حائط بمنزل بناحية السلاموني دائرة المركز إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية 00 وبالفحص تبين إنهيار حائط بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة " 170 " متر مأهول بالسكان ملك المدعو كمال ب إ ح 72 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " دون حدوث إصابات ".

تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لإتخاذ اللازم.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة البلينا بحدوث إنهيار حائط بمنزل بناحية الفاوية بندر البلينا إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين إنهيار جزء من حائط لمنزل مكون من ثلاث طوابق ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة " 60 " متر غير مأهول بالسكان ملك المدعو وديد ف ج ب 63 سنة صاحب ورشة نجارة ويقيم بذات الناحية " دون حدوث إصابات ".

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة بسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم 00 وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لإتخاذ اللازم.