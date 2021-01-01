انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة بمدينة أسوان 10 ساعات اليوم

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، قطع مياه الشرب اليوم الجمعة عن 12 منطقة بمدينة أسوان ولمدة 10 ساعات، وذلك نظرا للقيام بأعمال صيانة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( شرق البندر – الحدادين – البركة – سوق الخميس – شارع المطار بالكامل – شارع الكورنيش القديم بالكامل – شارع عباس فريد والشونة - الشارع الجديد – شارع كسر الحجر – وسط البلد بالكامل – أطلس بالكامل – السلطان أبو العلا ).

وأكدت أن قطع المياه، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 1 يناير 2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت 2 يناير 2021 .