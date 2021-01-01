اليوم السابع
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انتخابات الرئاسة في النيجر تتجه صوب جولة إعادة

الجمعة، 01 يناير 2021 02:57 م
انتخابات الرئاسة في النيجر تتجه صوب جولة إعادة رئيس النيجر محمد إيسوفو
رويترز

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تتجه انتخابات الرئاسة في النيجر على ما يبدو صوب جولة إعادة حيث أظهرت النتائج الرسمية‭ ‬اليوم الجمعة، بعد فرز أكثر من 80 بالمئة من الدوائر الانتخابية، عدم حصول مرشح الحزب الحاكم على الأغلبية المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.
 
وكشفت نتائج فرز 220 دائرة انتخابية من إجمالي 266 أن وزير الداخلية السابق محمد بازوم يتقدم على بقية المرشحين الثلاثين بحصوله على 37 بالمئة من الأصوات يليه الرئيس السابق مهامان عثمان وحصل على 17 بالمئة وهو ما يفوق مثلي ما حصل عليه المرشح صاحب المركز الثالث.
 
وتجرى جولة الإعادة في فبراير، وتعهد الرئيس محمد إيسوفو بترك الحكم بعدما قضى فترتين مدة الواحدة خمس سنوات، ومن المتوقع أن يفضي هذا إلى أول انتقال للسلطة في النيجر بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا.
 
ويواجه البلد زيادة في العنف من مقاتلين إسلاميين مرتبطين بالقاعدة والدولة الإسلامية. وأسفرت هجمات بالقرب من الحدود الغربية للنيجر مع مالي وبوركينا فاسو والجنوبية الشرقية مع نيجيريا عن مقتل المئات في العام الماضي.
 

النيجر

انتخابات

جولات الإعادة

محمد إيسوفو

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