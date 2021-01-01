اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يناير 2021 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تسجل 227 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 01 يناير 2021 06:23 م
الولايات المتحدة تسجل 227 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا في أمريكا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، المعنية بإحصاء الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تسجيل أكثر من 227 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.


ووفقًا للبيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 227 ألفا و315 حالة إصابة بـ"كوفيد-19".


وأكدت جامعة هوبكنز أنه منذ انتشار العدوى في الولايات المتحدة، تم تسجيل 19.9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 345 ألف حالة وفاة.


وسجلت جامعة هوبكنز، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، حداً أقصى للإصابات اليومية في الولايات المتحدة حيث بلغت أكثر من 249 ألف أصابة. 


كما أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، (سي دي سي)، أنه تم تأكيد أكثر من 400 ألف حالة إصابة بـ(كوفيد-19) يوميًا.


جونز هوبكنز

فيروس كورونا

الولايات المتحدة

كورونا في امريكا

امريكا

اخبار امريكا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة