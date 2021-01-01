اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يناير 2021 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الوكالة الدولية للطاقة: إيران تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%

الجمعة، 01 يناير 2021 07:19 م
الوكالة الدولية للطاقة: إيران تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20% محمد جواد ظريف - وزير خارجية إيران
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت قناة العربية، فى نبأ عاجل منذ قليل ، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكرت أن إيران تنوي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20 % ، فيما اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ، أمس الخميس، الولايات المتحدة بمحاولة إيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده وتعهد بأن طهران ستدافع عن نفسها رغم أنها لا تسعى للحرب.

وقال ظريف، في تغريدة على تويتر "الرئيس دونالد ترامب وحاشيته يضيعون مليارات لإرسال مقاتلات بي52 وأساطيل إلى منطقتنا، المعلومات القادمة  تشير إلى مخطط لاختلاق ذريعة للحرب ، مشيرا الى أن إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع بشكل صريح ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

وفى السياق ذاته، قال المبعوث الروسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران، أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة باعتزامها تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20 % من النقاء وهو مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووى مع قوى كبرى فى 201، وتلك النسبة أكبر بكثير من التى أعلنت طهران مؤخرا أنها وصلت إليها فى تخصيب اليورانيوم وهى 4.5 %.

 

وكتب ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة على تويتر "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين... عن نية طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 20 %".

 

وأكد دبلوماسى مقره فيينا أن الوكالة أرسلت تقريرا للدول الأعضاء بهذه الفحوى لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وينص الاتفاق النووى الإيرانى الموقع فى 2015 مع قوى كبرى على الحد من الأنشطة النووية لطهران ويحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 % فقط وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهى 90 %.

 


الوكاله الدوليه

الطاقه الذريه

تخصيب اليورانيوم

ايران

طهران

العراق

اليورانيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روحانى يهدد مجددا: إيران وبعض دول الشرق الأوسط ستنتقم لمقتل سليمانى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:15 م

الاتحاد الأوروبى يدين إعدام إيران للمعارض محمد حسن رضائى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:38 م

وزير خارجية إيران: معلومات من العراق تشير لمخطط أمريكى لخلق ذريعة للحرب

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:43 م

سفير إيران بروما: قتل سليمانى تم بأمر ترامب

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:49 ص

مسئول عسكرى أمريكى: سجلنا تدفقا كبيرا للسلاح من إيران إلى العراق مؤخرا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:25 م

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. البنتاجون يعلن وصول قاذفتين إضافيتين للشرق الأوسط لتفعيل استراتيجية الردع ضد إيران.. ويؤكد: رسالة لمواجهة من ينوى إلحاق الأذى بنا.. والسلطات الإيرانية تبدأ مناورات بمضيق هرمز

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:00 م

الينتاجون يعلن وصول قاذفتين إضافيتين للشرق الأوسط لتفعيل استراتيجية ردع إيران

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة