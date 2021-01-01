ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد، كانت النرويج قد أعلنت الشهر الماضي فرض حظر على الرحلات الجوية المباشرة القادمة من المملكة المتحدة وذلك وسط مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.