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الملكة رانيا فى تهنئة بالعام الجديد: نجدد أملنا بأيام أفضل تحمل لنا الخير والعافية

الجمعة، 01 يناير 2021 12:53 ص
الملكة رانيا فى تهنئة بالعام الجديد: نجدد أملنا بأيام أفضل تحمل لنا الخير والعافية الملكة رانيا
كتب محمد تهامى زكى

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هنأت الملكة رانيا العبد لله، قرينة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بالعام الجديد 2021، متمنية أن تحمل أيامه الخير والعافية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل تحمل لنا الخير والعافية، كل عام وأنتم جميعاً بألف خير".

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وكانت الملكة رانيا، تمنت أن يكون عام 2021 أفضل حالا عما كان عليه الوضع فى العام الحالى 2020، الذى اعتبرته عاما غير عاديا وامتلأ بالأحداث التى تضرر منها جميع سكان العالم، وشاركت الملكة رانيا صورة تجمعها بزوجها الملكة عبد الله وأبناءها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" لقرب استقبال عام جديد.

وعلقت الملكة رانيا على صورتها مع عائلتها، قائلة: "نودع عاماً آخر حمل لنا ظروفاً غير عادية، وبالرغم من أننا ابتعدنا قليلاً عن عائلاتنا وأحبتنا، إلا أن محبتهم لدينا أكبر.. مع نهاية هذه السنة نتمنى لكم ولجميع من فى قلوبكم كل العافية والخير".

 


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