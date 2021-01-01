المبعوث الأممى لليمن يعتبر الهجوم على مطار عدن جريمة حرب

إيمان حنا

اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، الهجوم المروع على مطار عدن، محاولة متعمدة لتحويل الأمل في تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إلى شقاق ويأس، وعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام وتخفيف وطأة معاناة اليمنيين. وفق العربية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الخميس مع وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، حيث جدد إدانته المطلقة للهجوم الجبان الذى وقع على أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم مطار عدن، وهو الهجوم الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وقدم المبعوث الأممي، بحسب بيان صحافي صادر عن مكتبه، تعازيه الحارة لكل من فقد عزيزًا، وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

أضاف: "لقد كان يوم أمس يومًا حزينًا للغاية لليمن. إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية هو خرق خطير للقانون الدولي الإنساني. وقد روَّع هذا الهجوم المستهجن على المدنيين في عدن، وأيضًا في جميع أنحاء البلاد". وأكد أن انتهاكًا بهذا الحجم قد يمثل جريمة حرب. وأثنى جريفث على ثبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وأشاد برسائل الطمأنة السريعة التي وجهوها لليمنيين للتأكيد على التزامهم بمواصلة مهامهم على الرغم من كل التحديات. وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم اليمنيين من أجل "الوصول إلى مستقبل من السلام المستدام يخلو من الخوف والحزن المصاحبين لأيام مثل الأمس". ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الوزير بن مبارك، تأكيده أثناء الاتصال الهاتفي مع غريفثس، أن هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته الميليشيات الحوثية لا يستهدف شخوص الحكومة بقدر ما يستهدف مساعيها وتطلعات وآمال الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام. وأشار إلى أن ذلك لن يزيد الحكومة إلا تماسكا وإصرارا على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق دعائم الاستقرار. وفي وقت سابق اليوم، اتهم رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، ميليشيا الحوثي الانقلابية رسميا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، والذي قال إنه تم من خلال "صواريخ موجهة".