اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 04:13 م
خالد صلاح
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الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أولمبياد بكين 2022

الجمعة، 01 يناير 2021 03:35 م
الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أولمبياد بكين 2022 الصين
أ ش أ

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أعلن بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) اليوم /الجمعة/ أنه سيصدر العديد من العملات الورقية والمعدنية التذكارية هذا العام بمناسبة أحداث مهمة، من بينها: أولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022، وذكر البنك المركزى الصينى - في بيان اليوم - أنه إلى جانب إصدار عملة تذكارية للعام الجديد 2021، فسيقوم البنك بإصدار عملة معدنية للاحتفال بذكرى مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني. 


وأضاف أنه يجري العمل لإصدار عمليتين ورقيتين تذكاريتين لأولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022، إلى جانب إصدار عملتين معدنيتين تذكاريتين للأولمبياد كان من المفترض إصدارهما خلال عام 2020، ومن المقرر افتتاح أولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022 في الرابع من فبراير عام 2022. 


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أخبار الصين

عملات ورقية

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