ولفتت الصحة العالمية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في مقدمة الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا"، تليها الهند، والبرازيل، ثم روسيا، وفرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، كولومبيا، الأرجنتين وأخيرا المكسيك .