الصحة الإيطالية لا تستبعد إعلان مناطق حمراء جديدة فى البلاد بعد 7 يناير

كتب وكالات

قالت مسؤولة صحية إيطالية، إنه فى 7 يناير سنبدأ مرة أخرى بالتقسيم الطبيعى لمناطق البلاد حسب الألوان الأصفر والبرتقالى والأحمر بناء على مؤشرات الحالة الوبائية المعلنة كل أسبوع.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة ساندرا تزامبا فى تصريحات صحافية الخميس، بشأن ما سيحدث مع إجراءات احتواء وباء كوفيد 19 بعد عطلة عيد الميلاد: "لا أعرف بالضبط بيانات جميع الأقاليم، لكن نظرا لأن الأمور تتحسن، أعتقد أنه اعتبارا من الخميس 7 يناير، ستكون البلاد بأكملها منطقة صفراء".

وأضافت أن المناطق الحمراء الجديدة فى عام 2021 لا يمكن استبعادها، والتى ستعتمد على اتجاه البيانات، وردا على سؤال عن أمد بقاء الإجراءات التقييدة سارية المفعول فى إيطاليا، قالت: "طالما أن البيانات تخبرنا أن علينا الإبقاء على هذه التدابير، سيتم إجراء التقييمات على أساس البيانات العلمية، وبالتالى ستظل القيود سارية طالما كانت ضرورية".

وبشأن المدارس، أضافت: "اعتبارا من 7 يناير، سيتم إعادة فتح المدارس التى كانت مغلقة حتى ما قبل عطلة عيد الميلاد، أما بالنسبة للحضانات والمدارس الابتدائية، التى كانت مفتوحة فى ديسمبر أصلا، فلن يتغير أى شيء بالنسبة لها".