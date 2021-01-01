الصالحية الجديدة تطبق منظومة تحويل النفايات لطاقة كهربائية وبيوجاز بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تشهد مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، نقلة كبيرة فى الفترة الأخيرة من حيث المشروعات التنموية الهامة، ومدينة الصالحية الجديدة تم إنشائها عام 1982، وتبعد عن مدينة الزقازيق بـ50 كم، وعن محافظة الإسماعيلية بحوالى 40 كم وعن محافظة بورسعيد بحوالى 90 كم، وتبلغ مساحتها 1617 فدان موزعة كالأتى 638 فدانا بالمناطق الصناعية، و643 المنطقة السكنية، و43 فدانا بالمناطق التجارية و291 مناطق الخدمات، و2 فدان للمناطق الترفيهية، ويبلغ عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، تشهد المدينة الفترة الأخيرة نقلة كبير فى مجال المشروعات التنموية من أهم هذه المشروعات إنشاء " محطة البيوجاز بمدينة الصالحية الجديدة"، وذلك لإنتاج البيوجاز من مخلفات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمنطقة الجنوبية بالمدينة حيث تتراكم المخلفات الناتجة بمحطة الصرف الصحى بكميات كبيرة بالإضافة إلى المخلفات العضوية.

وقال المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن مشروع البيوجاز من المشاريع التنموية المطلوبة فى كل المدن ويعتبر من المشاريع الهامة للمحافظة على البيئة، وهو عبارة عن تحويل مخلفات الصرف الصحى لطاقة وسماد، وتم إنجاز 70 % من المشروع، والشركة المنفذة للمشروع انتهت من إنشاء المنشآت ومتبقى استيراد بعض المعدات من الخارج، ومن المتوقع التشغيل التجريبى فى شهر أبريل المقبل من عام 2021، وسوف يحافظ على البيئة فى مدينة الصالحية وتعتبر مدينة الصالحية الجديدة أول مدينة فى المدن الجديدة تطبق المشروع.

وأضاف: رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة إن الهدف من المشروع التخلص من الحماة بتحويلها إلى سماد عضوى عالى الجودة ومطابق للمواصفات والاشتراطات البيئية ويصبح مصدر للدخل، وتوفير مصادر الطاقة المتجددة " الكهرباء" حيث ينتج 5.0 ميجاوات ساعة على الشبكة العمومية للكهرباء، فضلا عن إنشاء الغاز الحيوي" البيوجاز" ونقل التكنولوجيا الحديثة واستخدام الأسلوب العلمى فى معالجة المخلفات وتدويرها وحماية البيئة من التلوث مع تحقيق عائد اقتصادى مجزي.

وتابع المهندس على عبد الله، مدير عام التنمية والمشرف على التشغيل والصيانة بجهاز مدينة الصالحية الجديدة، أن مدينة الصالحية تعتبر من أول المدن بالمدن الجديدة التى تطبق منظومة التخلص من المخلفات العضوية والنفايات وتعتبر أول محطة تنفذ بها وهى محطة البيوجاز، مقامة على مساحة فدان بالمنطقة الجنوبية بمدينة الصالحية الجديدة، حيث نستخدم المخلفات العضوية و مخلفات محطة المعالجة فى إنتاج الطاقة الكهربائية والأسمدة، والمحطة عبارة عن خزانات بها معدات، يتم استخدام التحول الكيميائى بتحويل المخلفات العضوية إلى طاقة كهربائية وأسمدة، ويتم إدخالها على الشبكة العمومية ويتم الاستفادة منها.

وأوضح أن مدة إنشاء المحطة استغرقت ستة أشهر، والشركة التى تنفيذ المحطة هى التى قامت بالتكلفة المالية كاملة، مقابل حق انتفاع جهاز مدينة الصالحية لمدة 10 سنوات.



خزانات محطة البيوجاز بالصالحية الجديدة



خزانات محطة البيوجاز بالصالحية الجديدة



خزانات محطة البيوجاز بالصالحية الجديدة