السلعوة تهاجم منطقة ساحل جرف أرمنت بالأقصر وتصيب طفلة وسيديتن

سادت حالة من الرعب والقلق بمنطقة ساحل الجرف أرمنت التابعة لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بعدما هاجمت السلعوة طفلة وسيدين بالمنطقة، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات طفيفة وتم نقلهم على إثرها إلى مستشفى أرمنت التخصصي.

البداية كانت تلقى اللواء عصام يسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد من التحريات أن حيوان السلعوة نزلت من أعلى الجبل القريب منطقة ساحل جرف أرمنت الوابورات، وهاجمت المواطنين من أبناء المنطقة؛ مما أسفر عن إصابة طفلة 8 سنوات وسيدتين 48 عامًا، بإصابات طفيفة، وتم نقلهم على إثرها إلى مستشفى أرمنت التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

وقال مصدر طبى بمستشفى أرمنت التخصصى، أن المستشفى أستقبل 3 مصابين وهم سيدتين 48 عامًا وطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تعرضوا لعقر حيوان مفترس يطلق عليه السلعة، وتلقوا العلاج اللازم والمصل وخرجوا من المستشفى.

وتم إخطار مديرية الطب البيطرى بالأقصر، للتعامل مع السلعوة واتخاذ الإجراءات المناسبة، لتفادى تعرضها لأشخاص آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.