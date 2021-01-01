اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 03:02 ص
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الرئيس الفلسطينى: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة ومتمسكون بحقوقنا

الجمعة، 01 يناير 2021 03:02 ص
الرئيس الفلسطينى: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة ومتمسكون بحقوقنا محمود عباس الرئيس الفلسطينى
كتب وكالات

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أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن أمله فى العمل مع الإدارة الأمريكية القادمة، وأكد أن الجهود مستمرة لحشد الدعم الدولى وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بحسب "روسيا اليوم".

 

 وقال فى كلمة متلفزة عشية الذكرى الـ56 لتأسيس حركة التحرير التى يترأسها: "نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة على أسس متينة من الثقة المتبادلة لتعزيز العلاقات معها وتحقيق السلام والأمن للجميع".

 

 

وتابع: "باقون على أرضنا متمسكون بثوابتنا الوطنية، حتى استعادة حقوقنا، نحو بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس".

 

وأضاف: "شعبنا سيواصل نضاله وتصديه لممارسات إسرائيل العدوانية، بتعزيز الجبهة الداخلية، وتحقيق المصالحة والذهاب للإنتخابات والوقوف صفا واحدا على قلب رجل واحد".

 

 


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