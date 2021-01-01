اليوم السابع
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البرازيل تستقبل عام 2021 بالألعاب النارية وشواطئ شبه خالية بسبب كورونا..صور

الجمعة، 01 يناير 2021 10:25 ص
البرازيل تستقبل عام 2021 بالألعاب النارية وشواطئ شبه خالية بسبب كورونا..صور شاطئ برازيلى
فاطمة شوقى

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رحبت البرازيل بالعام الجديد 2021 بشاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو شبه فارغ لأول مرة ، حيث منعت الشرطة الحشود الاحتفالية التقليدية بسبب الوباء.

البرازيل ليلة رأس السنة
البرازيل ليلة رأس السنة

 

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أنه عادة ما تستضيف ريو أحد أكبر حفلات ليلة رأس السنة في العالم ، لكن السلطات ألغت احتفالات هذا العام بسبب التأثير القوي لفيروس كورونا في البلاد، ومع ذلك ، لم يمنع الوباء أن تضيء سماءها في منتصف الليل بألعاب نارية.

البرازيل ورأس السنة
البرازيل ورأس السنة

وأودى فيروس كورونا بحياة حوالى 195 الف شخص فى البرازيل، مما يجعلها ثانى أكثر دول العالم حدادا بسبب الوباء، بعد الولايات المتحدة فقط، عملاق أمريكا الجنوبية ، الذي يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة ، يعاني الآن من موجة ثانية شديدة.

ويقلل بولسونارو ، السياسي الذي أطلق عليه البعض اسم "ترامب الاستوائي" ، من خطورة الفيروس منذ البداية وتحدى نصائح خبراء الصحة لاحتواء انتشاره.

شاطئ برازيلى شبه فارغ
شاطئ برازيلى شبه فارغ

وأنهى العام في نفس الاتجاه ، مؤكدا أن الكمامات التي تعتبر بالنسبة لخبراء الصحة العالمية أدوات حيوية لمنع انتقال الفيروس ، "لا تحمي أي شيء".

كانت احتفالات رأس السنة الجديدة هادئة في الأساس في جميع أنحاء البرازيل ، على الرغم من أن بعض الحشود من المحتفلين بدون كمامات يمكن رؤيتهم على الشواطئ والنوادي الليلية في بعض المناطق.

 

 

 


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