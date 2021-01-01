الأمن يشن حربا على تجار الشابو ويضبط كمية من المخدر فى حملات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط مباحث المراكز والاقسام وقسم مكافحة المخدرات بالمديرية، وتم استهداف تجار المواد المخدرة والمتعاطين لها.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط تذكرة لماده الشابو المخدر يزنوا حوالى "100" جرام هاتف محمول ومبلغ مالى "140" جنيها حيازة المتهم منصور ص م 27 سنة سائق ومقيم مركز البلينا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنهما الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز البلينا من ضبط كل من محمد ج ح ا 20 سنة عامل ومقيم مركز البلينا وبحوزته "5" لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى "15" جرام ومبلغ مالى وقدره "100" جنية وضبط إسلام ا ف 26 سنة عامل ومقيم مركز البلينا وبحوزته "8" لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى "25" جرام ومبلغ مالى وقدره "340" جنيها وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسلاح بقصد الدفاع.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط كل من وليد ع م ع 30 سنة عامل ومحسن ع ن م سن 41 سنة عامل ومقيم مركز جرجا وبحوزتهما "20" تذكرة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى "15" جرام - ميزان حساس "2" هاتف محمول وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والميزان الحساس لوزن المواد المخدر والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما وتم ضبط "4" لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى "16" جرام وكذا "18" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى "54"جرام حيازة المتهم محرز ع ا 31 سنة عامل مقيم مركز البلينا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع.

وأنهت الحملة أعمالها بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط كل من إبراهيم ع م ع 27 سنة عاطل وبدرى م م ن 26 سنة عاطل ويقيمان مركز طهطا وبحوزتهما "17" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى "35 " جرام مبلغ مالى "300" جنية عملات مالية مقلدة فئة المائتان والمائة جنية "3" هاتف محمول - مبلغ مالى "6575" جنيها بمواجهة المتهمين بما اسفر عنهما الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى المقلد بقصد ترويجه على عملائهما والمبلغ المالى من حصيلة بيع مواد مخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.