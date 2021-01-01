الألعاب النارية تضىء سماء الإسكندرية واحتفالات أعلى كوبرى ستانلى.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

احتفلت الآلاف من السكندريين، بالعام الميلادى الجديد 2021، حيث أطلقوا الألعاب النارية التى أضاءت سماء المدينة الساحلية أعلى كوبرى ستانلى، حيث أظهر مقطع فيديو تجمعات أعلى الكوبرى ولحظات الاحتفال الأولى مع بداية العام الجديد.

كما أضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة منذ قليل، احتفالا ببدء العام الجديد 2021، وذلك فى أضخم احتفالات برأس السنة فى تاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر"، الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، احتفالا برأس السنة، الذى تضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى تاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر".



احتفالات الإسكندرية

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حفلا ضخما ليكون على مستوى عالمى وعلى غرار أكبر الحفلات العالمية التى تقام فى المناسبات الكبرى، وفى كبرى عواصم العالم والذى سيتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى وتاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر" وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم، حيث اشتهرت فى السنوات الماضية، مجموعة من عواصم العالم، بالتحضير لتلك المناسبة، بوجود عد تنازلى على أبرز ملامحها.