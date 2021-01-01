الأردن يعلن إحباط أكثر من 100 عملية تسلل و30 عملية تهريب خلال 2020

كتب وكالات

أكد مدير التوجيه المعنوى فى الجيش الأردنى العميد الركن طلال الغبين، أن العام المنتهى كان عاما استثنائيا وشهد إحباط أكثر من 100 عملية تسلل و30 عملية تهريب عبر الحدود، بحسب "روسيا اليوم".

وقال فى تصريح تلفزيوني، إن "القوات المسلحة أحبطت أكثر من 100 عملية تسلل و30 عملية تهريب على الحدود، إضافة إلى ضبط أكثر من 15 ألف قطعة حشيش، و131 مليونا و817 ألف حبة (كبتاغون) مخدرة وغيرها من عمليات تهريب الأسلحة خلال عام 2020".

وأضاف: "بالنسبة للخدمات الطبية، الملكية لم تقم بالتعامل مع جائحة كورونا فقط خلال العام الماضى بل قامت أيضا بإجراء 4585 عملية جراحية، و950 عملية قسطرة للقلب، و10870 جلسة لغسيل الكلى، و26398 تدخل إشعاعي، كما استقبلت 3916677 مراجعا".

وتابع: "مستشفياتنا تحوى على 3500 سرير وتم تعزيزها بـ900 سرير من خلال المستشفيات الميدانية التى تم إنشاؤها"، مشيرا إلى "توجه لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4500 سرير".

وأشار الغبين إلى أنه "تم تجنيد أكثر من 5 آلاف ضابط وعسكرى خلال ذات الفترة، حيث تم استقطابهم من جامعة مؤتة وكلية الأميرة منى وضباط الكليات والتجنيد على حساب النقص العام".