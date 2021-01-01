افتتاح مسجد جامعة سوهاج الجديدة ومصور قبطى يهدى رئيسها مصحف.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتحت جامعة سوهاج الجديدة اليوم، مسجد الدكتور "صلاح أبوزيد" على مساحة 300 متر وبسعة 400 مصلى، وقام مينا حسنى مصور الجامعة بإهداء الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مصحفا على هامش الافتتاح.

وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبدالخالق نائبا رئيس الجامعة، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور صلاح أبوزيد صاحب التبرع، والمحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بقرية الكوامل، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ومن جانبه قال مينا حسنى مصور جامعة سوهاج، إن الدين لله والوطن للجميع وأنه قام بإهداء رئيس الجامعة كدليل على المحبة والسلام بين الجميع وأننى لا أترك مناسبة دينية إلا وأشارك فيها فأنا أشارك الأخوة المسلمين فى صلاة عيد الأضحى وفى صلاة عيد الفطر وكذلك فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وفى السنة الهجرية ولا أترك أفتتاح مسجد أعلم به إلا وأذهب إليه وأشارك الإحتفال وأبرز المناسبة من خلال عملى بالتصوير.

وعلى جانب أخر قال رئيس الجامعة، إن تكلفة المسجد بلغت 3 مليون جنيه كتبرع من الدكتور صلاح أبوزيد عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، مشيراً إلى أن افتتاح المسجد يتزامن مع قرب الانتهاء من تسليم عدد من المشروعات الجديدة بالجامعة، مؤكداً أن الجامعة تسير بخطى متوازية مع خطة الدولة فى التنمية والتطوير فى كل مناحى الحياة، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة الشعائر الدينية به، ومحذراً من التهاون فى الأخذ بها، حتى لا يتغلغل الوباء فى وطننا الحبيب.

وألقى الدكتور على طيفور وكيل أوقاف سوهاج شعائر خطبة الجمعة الأولى بالمسجد، مؤكداً على أهمية تطبيق تعليمات الرسول الكريم فى هذه الأيام بالإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله بإخراج الزكاة والصدقات حتى يرفع الله البلاء عن العباد، مناشداً بأهمية المحافظة على النظافة الشخصية والتباعد المكانى وارتداء الكمامات خلال إقامة الشعائر المختلفة، متمنياً أن يكون العام الجديد عام خير ورخاء على مصرنا العزيزة، موجهاً شكر لرئيس الجامعة لإسناد المسجد لإشراف وزارة الأوقاف، وشكر مماثل لكل القائمين على إنشاء هذا المسجد الذى يعد بيتاً جديداً من بيوت الله.

ومن جانبه قال المهندس حسين محمدين، إن المسجد مقام على مساحة 300 متر مربع، ويسع لقرابة 400 مصلى من الرجال، وملحق به مكان للوضوء مجهز بعدد 6 دورات للمياه، وأمامه متسع كبير لإقامة الصلوات الرسمية فى المناسبات الدينية المختلفة.

يذكر أن المسجد الجديد يعد الرابع على مستوى الجامعة بمقريها القديم والجديد، والثانى الذى يتم افتتاحه بعد مرور عام من افتتاح مسجد رجل الأعمال العربى المرحوم "شاهين ناصر طوار الكواري".



المصور القبطى



المصور



خطبة الجمعة