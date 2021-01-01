اليوم السابع
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اختيار 10 من أعضاء التدريس بآثار الفيوم فى لجان التحكيم بالأعلى للجامعات

الجمعة، 01 يناير 2021 10:42 ص
اختيار 10 من أعضاء التدريس بآثار الفيوم فى لجان التحكيم بالأعلى للجامعات جامعة الفيوم
الفيوم- رباب الجالي

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اختار المجلس الأعلى للجامعات، 10 من أعضاء هيئة التدريس فى كلية الآثار جامعة الفيوم بلجان التحكيم بالمجلس تضم لجنة الترقيات 10 أساتذة منهم 4 بقسم ترميم الآثار وحسب الترتيب بالقوائم هم الدكتور شعبان الأمير والدكتور محمد كمال والدكتور محمد معتمد والدكتورة نجوى عبد الرحيم.

ومن قسم الآثار الإسلامية 3 وهم بترتيب القوائم الدكتور أمين الرشيدي والدكتور إبراهيم صبحي ومن قسم الآثار اليونانية والرومانية الدكتورة منال أبو القاسم.

ومن قسم الآثار المصرية 3 أساتذة وهم بالترتيب وفقا لقوائم المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أيمن وزيري والدكتور ماهر عيسى والدكتور ناجح عمر.

 

 

 

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لجان التحكيم بالجامعات

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