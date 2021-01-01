إنشاء 18 خزان لجمع مياه الأمطار بقريتى زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة .. صور

مطروح حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى بقريتى سيدى شبيب وزاوية العوامة بالضبعة، حيث وجه محافظ مطروح لكل من المهندس حسين السنينى منسق عام المبادرة و العميد محمد فوذى رئيس مدينة الضبعة ومحمد عبد العزيز بمديرية الإسكان للمرور وتفقد الأعمال الجارية حاليا والعمل على سرعة الإنتهاء بالجودة والمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

صرح المهندس حسين السنينى أنه ضمن مشروعات المبادرة تم الانتهاء من إنشاء 9 خزانات لجمع مياه الأمطار بقرية زاوية العوامة و 9 خزانات أخرى بقرية سيدى شبيب مركز الضبعة تحت إشراف مديرية الإسكان، والتى تم امتلاؤها جميعا بمياه الأمطار.

كما تمت موافقة محافظ مطروح على تجديد أرضيه النجيل الصناعى بملعب مركز شباب حسنبك الذى تم الانتهاء من رفع كفاءة المبنى وتطوير مدخله ،و معاينه مدخل مدرسه اولاد هيوب تمهيدا لرصفه وتشجيره وتركيب أعمده إنارة مدخل المدرسة.

وتم الانتهاء من بناء المدرسة بنسبه 95 % ،والتى يتم بناؤها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بمطروح ،وكذلك التنسيق لتركيب أعمده إنارة لمدخل قريتى زاوية العوامة وسيدى شبيب وذلك ضمن الاستعداد والتجهيز للافتتاح للقريتين، ومتابعة الانتهاء من إنشاء سور خارجى ل3 فصول إعدادى العوامة بمدرسة زاوية العوامة.



خزانات لجمع مياه الأمطار



مدرسه اولاد هيوب