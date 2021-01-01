اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يناير 2021 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق ألعاب نارية ببرج ساعة غزل المحلة التاريخية احتفالا بعام 2021.. فيديو

الجمعة، 01 يناير 2021 01:10 ص
إطلاق ألعاب نارية ببرج ساعة غزل المحلة التاريخية احتفالا بعام 2021.. فيديو احتفالات مدينة المحلة الكبرى
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربيه برأس السنة الميلادية الجديدة 2021 بطريقتها الخاصة، حيث احتفلت المدينة بإطلاق الألعاب النارية من برج ساعة غزل المحلة التاريخية ثاني أقدم ساعة في العالم بعد بج بن في لندن.
 
 
 و شهد برج الساعة استعدادات مكبرة للاحتفال بالعام الجديد 2021، وتزين البرج  بالأضواء والليزر وكتابة جملة stay Safe، لحث المواطنين بالحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا، كما تم إضاءة مدرجات ملعب غزل المحلة وتسليط الاضواء على قلل الشركة.
 
وانتشر الأمن الإداري للشركة تحت إشراف اللواء حسام طلعت مدير الأمن الإداري للشركة على البوابات لمنع دخول المواطنين ومنع أي تكدس أو زحام، ومع دقات الساعة في منتصف الليل تم إطلاق الألعاب النارية تزامنا مع دقات اجراس برج الساعة، 
 
يذكر أن هذه الاحتفالية أقيمت للعام الثاني على التوالي ولكن أقيمت هذه المرة بدون حضور المواطنين نظراً لتفشي وباء كورونا.
 
 

احتفالات راس السنه

الغربيه

اخبار الغربيه

العاب ناريه

المحله الكبري

ساعه المحله

برج ساعة غزل المحله

احتفالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة