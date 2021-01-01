إطلاق ألعاب نارية ببرج ساعة غزل المحلة التاريخية احتفالا بعام 2021.. فيديو

الغربية – مصطفى عادل

احتفلت مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربيه برأس السنة الميلادية الجديدة 2021 بطريقتها الخاصة، حيث احتفلت المدينة بإطلاق الألعاب النارية من برج ساعة غزل المحلة التاريخية ثاني أقدم ساعة في العالم بعد بج بن في لندن.

و شهد برج الساعة استعدادات مكبرة للاحتفال بالعام الجديد 2021، وتزين البرج بالأضواء والليزر وكتابة جملة stay Safe، لحث المواطنين بالحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا، كما تم إضاءة مدرجات ملعب غزل المحلة وتسليط الاضواء على قلل الشركة.

وانتشر الأمن الإداري للشركة تحت إشراف اللواء حسام طلعت مدير الأمن الإداري للشركة على البوابات لمنع دخول المواطنين ومنع أي تكدس أو زحام، ومع دقات الساعة في منتصف الليل تم إطلاق الألعاب النارية تزامنا مع دقات اجراس برج الساعة،

يذكر أن هذه الاحتفالية أقيمت للعام الثاني على التوالي ولكن أقيمت هذه المرة بدون حضور المواطنين نظراً لتفشي وباء كورونا.