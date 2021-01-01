إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 82.9 مليون والوفيات مليون و809744

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 82.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و809744.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.
وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 342289 19679436
الهند 148738 10266674
البرازيل 193875 7619200
روسيا 57019 3159297
فرنسا 64632 2620425
المملكة المتحدة 73512 2488780
تركيا 20881 2208652
إيطاليا 74159 2107166
إسبانيا 50837 1928265
ألمانيا 33442 1734908
وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 12813 595291
31 - المغرب 7355 437332
35 - السعودية 6223 362741
39 - الأردن 3834 294494
47 - الإمارات 669 207822
50 - لبنان 1468 181503
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
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