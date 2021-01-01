اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 82.9 مليون والوفيات مليون و809744

الجمعة، 01 يناير 2021 06:51 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 82.9 مليون والوفيات مليون و809744 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 82.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و809744.

 وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

   

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

  الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة      342289            19679436

      الهند            148738            10266674

     البرازيل          193875            7619200

      روسيا            57019             3159297

      فرنسا            64632             2620425

 المملكة المتحدة       73512             2488780

      تركيا            20881             2208652

     إيطاليا           74159             2107166

     إسبانيا           50837             1928265

     ألمانيا           33442             1734908

                     

 وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

    الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات

  25 - العراق      12813        595291

      31 - المغرب          7355         437332

       35 - السعودية       6223         362741

                                    

       39 -  الأردن        3834         294494

                                    

      47 -  الإمارات        669         207822

      50 - لبنان           1468         181503

        

    المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

   

 


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