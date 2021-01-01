إخلاء سوق الجمعة وسوق الحمام لحين وضع ضوابط وإجراءات احترازية

الإسكندرية – جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حى غرب بالتنبيه على جميع البائعين بكل من سوق الجمعة، وسوق الحمام بنطاق الحى، بإخلائه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين وضع ضوابط وإجراءات احترازية محددة حفاظا على سلامة المواطنين مكلفا بالاستمرار فى أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم بإخلاء سوق الجمعة، وتحذير جميع القائمين عن تلك الأسواق بالالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة والتى من شأنها الحد من التجمعات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وأهابت محافظة الإسكندرية مواطنيها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرشادات الوقاية وعدم التزاحم فى أماكن، المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الاتصالات، وجميع الأماكن التى يتواجد بها أى تجمعات.

فض أسواق الإسكندرية

تعقيم الشوارع بعد فض الأسواق

تطهير الشوارع