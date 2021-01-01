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"أوقاف أسوان" تفتتح مسجد الإمام البخارى بإدفو وسط إجراءات احترازية.. صور

الجمعة، 01 يناير 2021 02:03 م
"أوقاف أسوان" تفتتح مسجد الإمام البخارى بإدفو وسط إجراءات احترازية.. صور أداء صلاة الجمعة بالمسجد الجديد
أسوان – عبد الله صلاح

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شهد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، اليوم، افتتاح مسجد الإمام البخارى بكلح الجبل مركز إدفو شمال المحافظة، لتقام فيه أول صلاة جمعة بعد إنشاءه بالجهود الذاتية ودعم الأوقاف.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد، والتى كانت بعنوان: " "الصلابة فى مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد.. طريق العبور نحو المستقبل"، وسط حضور والشيخ عادل جودة مدير إدارة المتابعة، والشيخ نصر عبد النبي رئيس قسم المساجد، والشيخ محمد حسين الحلاوى، رئيس قسم شئون القرآن الكريم، وعدداً من أهالى المنطقة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة واصطحاب سجادة صلاة مع كل مصلى، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجه الثانية، حتى تمر الأزمة بسلام ودون الوقوع فى أضرار نتيجة تفشى المرض خاصة فيما يتعلق بإغلاق المساجد خلال الأزمة الأولى لانتشار كورونا.

 

افتتاح المسجد
افتتاح المسجد

 

التباعد الاجتماعى للمصلين
التباعد الاجتماعى للمصلين

 

تباعد المصلين
تباعد المصلين

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

صلاة الجمعة بالمسجد الجديد
صلاة الجمعة بالمسجد الجديد

 

صلاة الجمعة بالمسجد
صلاة الجمعة بالمسجد

 


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