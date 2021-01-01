أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية يطالبون باستكمال تطوير مزلقان.. ومجلس المدينة يرد

وقال الأهالى إنهم يقدرون جهود الدولة فى تطوير مزلقان القرية لينضم لعملية تطوير المزلقانات، وهذا شيء جيد نال استحسان الجميع بالقرية، وكانت المدة المقررة للانتهاء من التطوير شهر ونصف، ولكن مر ما يقرب من 3 أشهر دون الانتهاء.

وتابع الأهالي: "أنهم فوجئوا بقيام المقاول بعمل معدية تمثل خطورة كبيرة على حياتهم، وحياة الأطفال والعزب المجاورة التي تأتي إلى مدارسهم بالقرية، وذلك بعلم المهندسة المشرفة على المشروع"، وطالب الأهالى بسرعة الانتهاء من المشروع حرصا على حياتهم وخاصة أن مدخل القرية هو الطريق الوحيد للدخول والخروج".

فيما أفاد مصدر بمجلس مدينة بلبيس، إن المشروع تابع لإشراف السكة الحديد، وإنه تم مخاطبتهم رسميا أكثر من مرة بسرعة الانتهاء من الكوبرى.