أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية يطالبون باستكمال تطوير مزلقان.. ومجلس المدينة يرد

أعرب عدد من أهالى قرية ميت ربيعة البيضاء، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، عن استيائهم الشديد وتضررهم من توقف العمل بمشروع تطوير مزلقان القرية، فضلا عن قيام المقاول الذى تولى عملية التطوير بعمل معدية يمر منها الأهالى والأطفال مباشرة على قضبان شريط السكة الحديد، مما يعرض حياتهم للخطر وخاصة الأطفال.
وقال الأهالى إنهم يقدرون جهود الدولة فى تطوير مزلقان القرية لينضم لعملية تطوير المزلقانات، وهذا شيء جيد نال استحسان الجميع بالقرية، وكانت المدة المقررة للانتهاء من التطوير شهر ونصف، ولكن مر ما يقرب من 3 أشهر دون الانتهاء.
وتابع الأهالي: "أنهم فوجئوا بقيام المقاول بعمل معدية تمثل خطورة كبيرة على حياتهم، وحياة الأطفال والعزب المجاورة التي تأتي إلى مدارسهم بالقرية، وذلك بعلم المهندسة المشرفة على المشروع"، وطالب الأهالى بسرعة الانتهاء من المشروع حرصا على حياتهم وخاصة أن مدخل القرية هو الطريق الوحيد للدخول والخروج".
فيما أفاد مصدر بمجلس مدينة بلبيس، إن المشروع تابع لإشراف السكة الحديد، وإنه تم مخاطبتهم رسميا أكثر من مرة بسرعة الانتهاء من الكوبرى.
المزلقان
توقف تطوير المزلقان
جانب من توقف تطوير المزلقان
توقف تطوير المزلقان
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