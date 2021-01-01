اليوم السابع
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أهالى قرية النخاس يتلقون العزاء فى وفاة 3 من أسرة واحدة بأقل من 9 ساعات (صور)

الجمعة، 01 يناير 2021 07:26 م
أهالى قرية النخاس يتلقون العزاء فى وفاة 3 من أسرة واحدة بأقل من 9 ساعات (صور)
الشرقية -إيمان مهنى

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يستقبل العديد أهالى قرية النخاس التابعة لمحافظة الشرقية، مساء اليوم، المعزين، لتقديم واجب العزاء فى وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، واحدا تلو الآخر في أقل من 9 ساعات.

حيث شهدت القرية واقعة وهى الأولى من نوعها، وفاة فتاة وتوفى والدها بعدها بساعات أثناء تأدية الصلاة عليها، وأثناء تشيع جثمانه توفيت والدة زوجته من الحزن أيضا.

قال واحد من الأهالى لـ" اليوم السابع" إن رباب كانت مريضة ووالدها أيضا، حيث كانت تعانى من مرض وهذا قضاء الله، والدها كان بيتعالج فى العناية وهو غير مصاب كورونا، وجاء لها بعد علمه بخبر وفاتها، وأثناء قيامه بتأدية صلاة الجنازة على نجلته مات بأزمة قلبية، وأثناء تأدية صلاة الجنازة عليه توفيت حماته، من الحزن، وحدثت مشادات كلامية بين بعض الأهالى وقال أحدهم أن حالات الوفاة زادت الفترة الأخيرة بالقرية، مطالبين الصحة بعمل حملة بالقرية، إن الوفاة قضاء وقدر والحاج "صبري" عايش مع حماته من لحظة زواجه وتوفى حزنا على نجلته، وطالب الأهالى الدعاء بالرحمة للمتوفين لكونهم من الناس الطيبة بالقرية.

فيما قال آخر إن حالات الوفاة زادت الفترة الأخيرة بالقرية، مطالبين الصحة بعمل حملة بالقرية خشية أن تكون الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، إن الوفاة قضاء وقدر والحاج "صبري" عايش مع حماته من لحظة زواجه وتوفى حزنا على نجلته، وطالب الأهالى الدعاء بالرحمة للمتوفين لكونهم من الناس الطيبة بالقرية.

 
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قرية النخاس

مركز الزقازيق

محافظة الشرقية

وفاة أب ونجلته وحماته

الشرقية

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