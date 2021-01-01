اليوم السابع
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أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية الكويت يبحثان أعمال القمة الخليجية

الجمعة، 01 يناير 2021 08:12 م
أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية الكويت يبحثان أعمال القمة الخليجية أمين التعاون الخليجي نايف فلاح
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حث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمع عقدها في مدينة العُلا بالسعودية في 5 يناير الجاري.
 
وتناول الجانبان - خلال اللقاء الذي جري اليوم الجمعة بالرياض، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقا لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس.

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